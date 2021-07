Les joueurs de tennis Hsieh et Mertens ont battu les joueurs de tennis Aoyama et Shibahara et seront en finale de Wimbledon

09/07/2021

Le à 20:45 CEST

Su Wei Hsieh, numéro 5 de la WTA et joueuse de tennis belge Élise Mertens, le numéro 8 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant par 6-4, 1-6 et 6-3 en une heure et quarante-huit minutes aux joueurs japonais Shuko Aoyama Oui Ena Shibahara, numéro 13 de la WTA et, respectivement, numéro 13 de la WTA en demi-finale de Wimbledon. Avec ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de Wimbledon, la finale.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser deux fois le service de leurs rivaux, au premier service ils ont été efficaces à 68%, ont commis 4 doubles fautes et ont obtenu 65% des points de service. Quant à Aoyama et Shibahara, ils ont également réussi à casser le service de leurs adversaires 2 fois, à atteindre 57% d’efficacité, à faire 2 doubles fautes et à remporter 72% de leurs points de service.

Lors de la finale, Hsieh et Mertens affronteront les vainqueurs du match entre Elena Vesnina Oui Veronika Kudermetova contre Ponceuses tempête Oui caroline dolehide.

Ce tournoi se déroule à Londres entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 63 couples s’affrontent.