Les joueurs de tennis King et Reese sont exclus des quarts de finale de l’US Open

09/05/2021

Le à 23h30 CEST

Les Australiens Matthieu ebden et Max purcell, le numéro 69 de l’ATP et le numéro 42 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en une heure et trente-deux minutes par 6-4 et 6-4 aux joueurs américains Évan roi et Chasseur reese, numéro 136 de l’ATP et numéro 113 de l’ATP respectivement en huitièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, Ebden et Purcell parviennent à se qualifier pour les quarts de finale de l’US Open.

La paire vaincue n’a à aucun moment pu casser le service à ses rivaux, tandis que les vainqueurs, pour leur part, l’ont fait deux fois. De même, Ebden et Purcell ont réalisé 73% au premier service, 2 doubles fautes et 82% des points de service ont été effectués, alors que l’efficacité de leurs adversaires était de 69%, ils ont commis 2 doubles fautes et ont obtenu 60% des points de service.

Ebden et Purcell se retrouveront en quarts de finale de la compétition avec les vainqueurs du match entre bélier Rajeev et Joe Salisbury contre Rohan bopanna et Ivan Dodig.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court extérieur en dur et au cours de celui-ci, un total de 64 couples y participent. De plus, il se déroule entre le 1er et le 11 septembre à New York.