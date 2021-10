Les joueurs de tennis Klaasen et McLachlan sont exclus des quarts de finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg

25/10/2021 à 16h45 CEST

L’Indien Rohan bopanna, numéro 45 de l’ATP et joueur de tennis canadien Denis Chapovalov, numéro 78 de l’ATP s’est imposé en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg pour 7-5 et 6-4 en une heure et dix-neuf minutes au joueur sud-africain Corbeau klaasen, numéro 24 de l’ATP et le joueur japonais Ben Mclachlan, numéro 39 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs du match de la prochaine phase du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg, les quarts de finale.

Les statistiques sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, au premier service ils ont été efficaces à 61%, ont commis une double faute et ont réalisé 74% des points de service. Quant à la paire perdante, elle a réussi à briser le service une fois, a été efficace à 67 %, a commis une double faute et a remporté 64 % des points de service.

Bopanna et Shapovalov joueront en quart de finale de la compétition contre les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront. Karen Khachanov et Andreï Roublev contre Evgeny Tyurnev et Daniel Golubev.

Le tournoi se déroule à Saint-Pétersbourg entre le 24 et le 31 octobre sur dur sous abri. Au total, 16 couples participent à cette compétition.