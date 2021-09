Les joueurs de tennis Klepac et Jurak parviennent à se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens de Kontaveit et Kasatkina

09/05/2021

Le 09/06/2021 à 05:00 CEST

Le joueur de tennis slovène Andreja Klepac, numéro 29 de la WTA et le croate Darija jurak, numéro 18 de la WTA s’est imposé en seizièmes de finale de l’US Open en une heure et vingt-quatre minutes par 6-1 et 6-2 au joueur estonien Anett Kontaveit déjà le joueur de tennis russe Darya kasatkina, numéros 220 et 287 de la WTA. Après ce résultat, la paire prend la place pour les huitièmes de finale de l’US Open.

La paire vaincue ne pouvait à aucun moment casser le service de ses adversaires, tandis que les vainqueurs, quant à eux, l’ont fait 4 fois. De plus, Klepac et Jurak ont ​​eu 65% d’efficacité au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont obtenu 69% des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu 66% d’efficacité, ont commis 5 doubles fautes et ont réussi à remporter les 48% de points de service. .

En huitièmes de finale, Klepac et Jurak affronteront les Américains Caty mcnally et Cori gauff demain lundi à partir de 17h00 heure espagnole.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et au cours de celui-ci, un total de 64 couples s’affrontent. De même, sa célébration a lieu entre le 1er et le 12 septembre à New York.