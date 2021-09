Les joueurs de tennis Krajicek et Pegula ont battu les joueurs de tennis Mclachlan et Shibahara et seront en quarts de finale de l’US Open

09/05/2021

Le 09/06/2021 à 03:15 CEST

les Américains Austin Krajicek et Jessica Pégula, numéro 44 de l’ATP et numéro 50 de la WTA ont respectivement remporté les huitièmes de finale de l’US Open par 7 (7) -6 (1) et 6-3 aux joueurs japonais Ben Mclachlan et Ena Shibahara, numéro 30 de l’ATP et numéro 9 de l’ATP respectivement. Avec ce résultat, les joueuses de tennis parviennent à se qualifier pour les quarts de finale de l’US Open.

La paire perdante n’a réussi à briser le service à aucun moment, alors que les gagnants l’ont fait une fois. De même, au premier service, Krajicek et Pegula ont eu 76% d’efficacité, aucune double faute et ont réalisé 83% des points de service, tandis que leurs adversaires avaient 57% de premier service et 3 doubles fautes, réussissant à remporter 66% des points de service.

En quarts de finale, Krajicek et Pegula rencontreront les joueurs britanniques Ken Skupski et Alexa Guarachi Mathison.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 32 couples participent à cette compétition.