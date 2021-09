Les joueurs de tennis Krawczyk et Salisbury remportent les demi-finales de l’US Open

09/10/2021

Le 09/11/2021 à 07:15 CEST

Le joueur de tennis américain Desirae Krawczyk, numéro 19 de la WTA et la joueuse britannique Joe Salisbury, numéro 6 de l’ATP remporté en demi-finale de l’US Open en une heure et seize minutes par 7 (7) -6 (2) et 6-4 aux joueurs américains Austin Krajicek et Jessica Pégula, numéro 44 de l’ATP et, numéro 50 de l’ATP respectivement. Après ce résultat, nous verrons les vainqueurs du match dans la prochaine phase de l’US Open, la finale.

La paire vaincue n’a pas pu casser le service à ses adversaires une seule fois, tandis que les vainqueurs, pour leur part, l’ont fait une fois. De plus, Krawczyk et Salisbury ont réalisé 82% au premier service, aucune double faute et 79% des points de service ont été effectués, tandis que leurs adversaires ont obtenu 69% d’efficacité, n’ont commis aucune double faute et ont réussi à remporter 71% des points de service. .

Lors de la finale, les vainqueurs rencontreront les joueurs salvadoriens Marcelo Arevalo et Giuliana Olmos.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court en dur en plein air. Au cours de la compétition, un total de 32 couples s’affrontent.