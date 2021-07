Les joueurs de tennis Martic et Rogers parviennent à se qualifier pour les seizièmes de finale aux dépens de Klepac et Jurak

01/07/2021

Le 07/02/2021 à 01h00 CEST

Le joueur de tennis croate Petra martic, numéro 96 de la WTA et de l’Américain Shelby Roger, numéro 80 de la WTA remporté en une heure et quinze minutes par 6-2 et 6-3 au joueur slovène Andreja Klepac déjà croate Darija jurak, numéros 30 et 18 de la WTA lors de la 30e finale de Wimbledon. Après ce résultat, les vainqueurs seront en huitièmes de finale à Wimbledon.

Les statistiques montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs rivaux 4 fois, ont atteint 80% d’efficacité au premier service, n’ont commis aucune double faute et ont pris 68% des points de service. Quant à la paire vaincue, elle ne pouvait à aucun moment casser le service de ses adversaires, elle a réalisé un premier service à 71%, elle a commis une double faute et elle a réussi à remporter 53% de ses points de service.

Martic et Rogers joueront en huitièmes de finale contre les Britanniques Heather Watson Oui Harriet Dart.

Le tournoi Double Dames de Wimbledon. Il se déroule sur l’herbe en plein air et au cours de celui-ci un total de 64 couples y participent. De même, elle est célébrée du 28 juin au 11 juillet à Londres.