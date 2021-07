Les joueurs de tennis Martic et Rogers restent en dehors des huitièmes de finale à Wimbledon

07/03/2021

Le 07/04/2021 à 01:30 CEST

Britanique Heather Watson Oui Harriet Dart, numéro 128 de la WTA et numéro 215 de la WTA se sont respectivement imposés en seizièmes de finale de Wimbledon en deux heures et neuf minutes par 3-6, 7 (8) -6 (6) et 6-1 au joueur de tennis croate Petra martic et le joueur de tennis américain Shelby Roger, numéros 96 et 80 de la WTA. Après ce résultat, la paire sera en huitièmes de finale de Wimbledon.

La paire perdante a réussi à casser le service de ses adversaires à 3 reprises, tandis que les gagnants, de leur côté, l’ont également fait 3 fois. De même, Watson et Dart ont réalisé un premier service à 66% et commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 67% des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu 71% d’efficacité, ont commis une double faute et ont réussi à gagner 64% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs joueront contre Yung-jan chan Oui Hao Ching Chan.

Le tournoi Double Dames de Wimbledon. Il se déroule sur une pelouse extérieure et un total de 63 couples peuvent être vus dessus. De plus, elle est célébrée entre le 28 juin et le 11 juillet à Londres.