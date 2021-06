Les joueurs de tennis Martic et Rogers se qualifient pour les seizièmes de finale de Roland-Garros

06/02/2021

Le 03/06/2021 à 03:16 CEST

le croate Petra martique, numéro 145 de la WTA et la joueuse américaine Shelby Roger, numéro 108 de la WTA remportée lors de la trente-deuxième finale de Roland-Garros en une heure et trente-six minutes par 7 (7) -6 (5) et 6-3 au joueur de tennis russe Vera Zvonareva, numéro 39 de la WTA et la joueuse de tennis hongroise Timea Babos, numéro 6 de la WTA. Après ce résultat, le couple sera en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques sur le match montrent que Martic et Rogers, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires deux fois, tandis que la paire vaincue l’a fait une fois. De plus, Martic et Rogers ont eu 71% de premier service, réussissant à gagner 65% des points de service, tandis que leurs adversaires avaient 75% de premier service, réussissant à gagner 61% des points de service. Enfin, dans la section des pénalités, les joueurs classés ont commis 3 doubles fautes et leurs adversaires en ont commis 3.

Martic et Rogers se rencontreront en seizièmes de finale de la compétition avec les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront Zhaoxuan Yang Oui Makoto ninomiya contre Sara Sorribes Tormo Oui Marie Bouzkova.

Le tournoi リ (Open de France Double Dames.) se déroule du 2 au 13 juin sur terre battue en extérieur. Au total, 64 couples participent à cette compétition.