Les joueurs de tennis Mattek-Sands et Mirza restent en dehors des huitièmes de finale de Wimbledon

07/03/2021

Le à 20h15 CEST

Les Russes Elena Vesnina Oui Veronika Kudermetova, numéro 139 de la WTA et numéro 24 de la WTA remportés respectivement par 6-4 et 6-3 Dans une heure et vingt-neuf minutes au joueur de tennis américain Bethanie Mattek-Sands toi l’Inde Sania mirza, numéros 15 et 160 de la WTA en seizièmes de finale de Wimbledon. Après ce résultat, la paire sera en huitièmes de finale de Wimbledon.

La paire vaincue a réussi à briser le service de ses adversaires une fois, tandis que les vainqueurs l’ont fait 4 fois. De plus, Vesnina et Kudermetova ont réalisé un premier service de 68% et commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 63% des points de service, tandis que les données de leurs rivaux sont de 65% d’efficacité, 2 doubles fautes et 54% de points obtenus au service.

Vesnina et Kudermetova rencontreront en huitièmes de finale les vainqueurs du match dans lequel elles se rencontreront Caty mcnally Oui Cori gauff contre Sara Sorribes Tormo Oui Paula Badosa.

La célébration du tournoi Londres (Double dames de Wimbledon.) se déroule du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 63 couples apparaissent.