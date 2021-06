Les joueurs de tennis Mattek-Sands et Swiatek parviennent à se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens de Friedsam et Wang

04/06/21 à 16h45 CEST

Le joueur de tennis américain Bethanie Mattek-Sands, numéro 16 de la WTA et la joueuse polonaise Iga Swiatek, le numéro 59 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant par 7-5 et 6-3 à l’allemand Anna-Lena Friedsam, numéro 52 de la WTA et le chinois Yafan Wang, numéro 70 de la WTA en seizièmes de finale à Roland-Garros. Après ce résultat, le couple a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, ont eu une efficacité de 62% au premier service, n’ont pas commis de double faute et ont réussi à gagner 64% de leurs points de service. Quant au duo vaincu, ils ont réussi à casser le service 2 fois à leurs rivaux, ont atteint une efficacité de 58%, ont commis une double faute et ont remporté 55% des points de service.

Le prochain duel correspond aux huitièmes de finale du championnat et Mattek-Sands et Swiatek affronteront les vainqueurs du match qui affronteront Su Wei Hsieh Oui Élise Mertens contre Anastasie Potapova Oui Amanda Anisimova.

Ce tournoi se déroule à Paris entre le 2 et le 13 juin sur terre battue extérieure. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.