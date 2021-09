Les joueurs de tennis Mclachlan et Shibahara arrachent la place des huitièmes de finale à Carter et Reese

09/05/2021

Le à 05:45 CEST

joueurs japonais Ben Mclachlan et Ena Shibahara, numéro 30 de l’ATP et numéro 9 de la WTA se sont respectivement imposés en huitièmes de finale de l’US Open en une heure et neuf minutes par 7-5 et 6-2 aux américains Hayley charretier et Chasseur reese, numéro 25 de la WTA et, respectivement, numéro 113 de la WTA. Après ce résultat, les joueuses de tennis parviennent à se qualifier pour les huitièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques sur le match montrent que Mclachlan et Shibahara, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs rivaux 3 fois, ont eu une efficacité de 67% au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont réussi à remporter 82% des points de service. Quant à la paire vaincue, elle ne pouvait à aucun moment casser le service de ses adversaires, son efficacité était de 86%, elle n’a commis aucune double faute et elle a obtenu 60% des points de service.

En huitièmes de finale, les vainqueurs affronteront les Américains Austin Krajicek et Jessica Pégula.

Dans le tournoi New York (US Open) 32 couples se font face. De plus, il se déroule entre le 1er et le 11 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.