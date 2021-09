Les joueurs de tennis Mcnally et Gauff passent à la phase suivante de l’US Open après avoir gagné en seizièmes de finale

09/04/2021

Le à 01:15 CEST

joueurs américains Caty mcnally et Cori gauff, le numéro 34 de la WTA et le numéro 38 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de l’US Open en une heure et vingt-huit minutes par 6-4 et 6-3 aux tchèques Tereza Martincova et Marketa Vondrousova, numéro 260 de la WTA et numéro 82 de la WTA respectivement. Après ce résultat, le couple sera en huitièmes de finale de l’US Open.

Pendant le match, les gagnants ont réussi à casser le service de leurs adversaires à deux reprises, tandis que la paire perdante, en revanche, n’a pas réussi à casser le service de ses adversaires. De même, Mcnally et Gauff ont atteint 85% d’efficacité au premier service et ont pris 64% des points de service, tandis que leurs adversaires avaient un premier service de 73%, réussissant à remporter 57% des points de service. . Enfin, dans la section des pénalités, les vainqueurs ont commis 7 doubles fautes et les joueurs éliminés n’ont commis aucune double faute.

En huitièmes de finale, Mcnally et Gauff affronteront les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront Anett Kontaveit et Darya kasatkina contre Andreja Klepac et Darija jurak.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 64 couples s’affrontent.