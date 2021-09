Les joueurs de tennis McNally et Gauff se qualifient pour les demi-finales de l’US Open

09/09/2021

Le à 00h30 CEST

joueurs américains Caty mcnally et Cori gauff, numéro 34 de la WTA et, numéro 38 de la WTA remportés respectivement en une heure et trente minutes par 6-3 et 7 (7) -6 (1) à Su Wei Hsieh déjà le joueur de tennis belge Élise Mertens, numéros 2 et 1 de la WTA en quarts de finale de l’US Open. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs de ce match en demi-finale de l’US Open.

La paire perdante a réussi à briser le service de ses rivaux 3 fois, tandis que les gagnants l’ont fait 4 fois. De même, Mcnally et Gauff ont atteint 96% d’efficacité au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont pris 61% des points de service, tandis que la donnée de leurs adversaires est de 88% efficace, 5 doubles fautes et 51% de points obtenus au service.

En demi-finale, Mcnally et Gauff affronteront les Canadiens Gabriela Dabrowski et Luisa Stefani aujourd’hui jeudi à partir de 18h00 heure espagnole.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Lors de cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.