les joueurs de tennis Miektic et Pavic battent Granollers et Zeballos

07/10/2021

Le 07/11/2021 à 01:30 CEST

Croates Nikola Miektic Oui Compagnon Pavic, le numéro 3 de l’ATP et le numéro 1 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant par 6-4, 7 (7) -6 (5), 2-6 et 7-5 en deux heures et quarante-cinq minutes au joueur espagnol Marcel granollers, numéro 10 de l’ATP et le joueur argentin Horacio Zeballos, numéro 7 de l’ATP en finale de Wimbledon. Avec ce résultat, les joueurs sont les nouveaux champions de Wimbledon.

Pendant le match, Miektic et Pavic, les vainqueurs, ont réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, au premier service ils ont été efficaces à 68%, ont commis 3 doubles fautes et ont réalisé 71% des points de service. Quant à la paire vaincue, ils ont également réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, ont réalisé 71% de premier service, ont commis 6 doubles fautes et ont réussi à gagner 66% de leurs points de service.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Double Masc.) se produit du 28 juin au 11 juillet sur le gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.