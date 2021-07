Les joueurs de tennis Miektic et Pavic remportent les quarts de finale de Wimbledon

07/06/2021

Le 07/07/2021 à 04:30 CEST

joueurs croates Nikola Miektic Oui Compagnon Pavic, le numéro 3 de l’ATP et le numéro 1 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant par 3-6, 4-6, 6-4, 7 (7) -6 (4) et 6-4 en trois heures et quarante-deux minutes au joueur polonais Lukasz Kubot et le brésilien Marcelo melo, numéros 17 et 19 de l’ATP en quarts de finale de Wimbledon. Après ce résultat, les joueurs parviennent à se qualifier pour les demi-finales de Wimbledon.

La paire perdante a réussi à casser le service de ses rivaux deux fois, tandis que les gagnants ont également réussi à casser deux fois. De plus, Miektic et Pavic ont réalisé 67% d’efficacité au premier service, commis 11 doubles fautes et pris 68% des points de service, alors que l’efficacité de leurs adversaires était de 72%, ils ont commis 7 doubles fautes et ils ont réalisé 69% des points de services.

Lors des demi-finales, Miektic et Pavic affronteront les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront. Robert Farah Oui Juan Sebastian Cabale contre bélier Rajeev Oui Joe Salisbury.

Ce championnat se déroule en Londres entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.