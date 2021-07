Les joueurs de tennis Moore et Fery surprennent et se qualifient pour les seizièmes de finale à Wimbledon

in

07/03/2021

Le 04/07/21 à 06:45 CEST

L’anglais Tara Moore Oui Arthur Féry ils ont été surpris de gagner par 6-1, 5-7 et 7-5 en une heure et quarante-neuf minutes au joueur de tennis britannique Ken Skupski déjà l’américain Jessica Pégula, numéros 66 et 54 de l’ATP lors de la 30e finale de Wimbledon. Avec ce résultat, les joueurs parviennent à se qualifier pour les seizièmes de finale à Wimbledon.

La paire vaincue a réussi à casser le service de ses adversaires 2 fois, tandis que les vainqueurs l’ont fait 5 fois. De même, Moore et Fery ont atteint 66% d’efficacité au premier service, ont commis 5 doubles fautes et ont pris 64% des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint 62% d’efficacité, ont commis 4 doubles fautes et ont remporté 58% des points de service.

Ce tournoi se déroule à Londres du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 47 couples participent à cette compétition.