Les joueurs de tennis non vaccinés seront confrontés à des restrictions à l’Open d’Australie

19/10/2021 à 11h54 CEST

Les joueurs de tennis qui ne sont pas vacciné contre le covid-19 subira des restrictions Si vous souhaitez participer à la prochaine édition du open d’Australie, a prévenu ce mardi le chef du gouvernement de Victoria, Daniel Andrews.

Le politicien régional a assuré aux médias que Il n’y aura pas d’exceptions pour aucun des athlètes, qui cette année a déjà dû sauver un période d’isolement de jouer le tournoi, dont prochaine édition est prévu pour démarrer le 17 janvier. « Je ne pense pas que les joueurs de tennis non vaccinés obtiendront un visa pour entrer en Australie, et s’ils le font, ils devront probablement économiser un quarantaine de deux semainesAlors que les vaccinés ne passeront pas une période d’isolement », a déclaré Andrews.

Les autorités victoriennes maintiennent en quarantaine de mi-août à environ 5 millions d’habitants de Melbourne, la deuxième ville la plus peuplée du pays et où contestation l’Ouvert.

Andrews sur la présence de Djokovic : Virus se moque de la classification »

L’actuel champion du tournoi et actuel numéro 1 au classement mondial, Novak Djokovic, fait partie des joueurs de tennis qui ont évité de prononcer selon qu’ils sont vaccinés ou non. Interrogé par les médias sur Djokovic, Andrews a déclaré que «le virus ne se soucie pas de la classification ou combien de Grand Chelem vous avez gagné. C’est sans importance ».

Les autorités victoriennes ont l’intention d’inclure les les athlètes dans la liste des ouvriers avec vaccination obligatoire. Bien qu’Andrews n’ait pas la compétence en matière de visa, le chef du gouvernement régional Je laisse entendre dans ses déclarations qu’il a le arrière de Canberra.

L’Australie a déjà annulé la Formule 1 et le MotoGP

Pendant la pandémie, l’Australie a annulé d’innombrables événements sportifs tels que Grand Prix de Formule 1 et MotoGP, ainsi que des tournois rugby, golf et les populaires Course de chevaux. Le pays océanique, toujours à l’œuvre pour atteindre un taux de vaccination élevé avant de rouvrir ses frontières, a déjà commencé à autoriser les spectateurs se retournent, à capacité limitée, aux stades sportifs.