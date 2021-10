Les joueurs de tennis Olaru et Kichenok s’imposent en demi-finale du tournoi WTA 500 à Moscou

22/10/2021 à 17h30 CEST

Le joueur de tennis roumain Ioana Raluca Olaru, numéro 37 de la WTA et l’Ukrainien Nadiia Kichenok, le numéro 36 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant par 7-5 et 7-5 en une heure et quarante-quatre minutes aux russes Natela Dzalamidze et Kamilla Rakhimova, numéro 96 de la WTA et, numéro 112 de la WTA respectivement en demi-finale du tournoi WTA 500 de Moscou. Après ce résultat, le couple sera en finale du tournoi WTA 500 à Moscou.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs rivaux 4 fois, ont réalisé 71% au premier service, commis 2 doubles fautes et pris 59% des points de service. Quant à Dzalamidze et Rakhimova, elles ont réussi à casser le service de leurs adversaires 2 fois, obtenu 71% d’efficacité, commis 6 doubles fautes et réussi à remporter 59% de leurs points de service.

Lors de la finale, les vainqueurs rencontreront les femmes lettones Jelena Ostapenko et Katerina siniakova demain samedi à partir de 9h00 heure espagnole.

Dans le tournoi Moscou (WTA Moscou) font face à un total de 16 couples. De même, il se déroule entre le 18 et le 24 octobre sur terrain dur sous abri.