Les joueurs de tennis Peschke et Krawietz ont battu Dabrowski et Pavic et seront en demi-finale de Wimbledon

07/08/2021

Le à 21:15 CEST

Le joueur tchèque Kveta Peschke, numéro 19 de la WTA et l’Allemand Kévin Krawietz, numéro 20 de l’ATP remporté par 6-3, 6 (3) -7 (7) et 9-7 en deux heures et douze minutes au Canadien Gabriela Dabrowski et le joueur de tennis croate Compagnon Pavic, numéros 11 et 1 de la WTA en quarts de finale de Wimbledon. Après ce résultat, la paire a assuré la place pour les demi-finales de Wimbledon.

Les statistiques sur le match montrent que Peschke et Krawietz, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, tandis que la paire perdante l’a fait une fois. De même, Peschke et Krawietz ont été efficaces à 69 % au premier service et ont réussi à remporter 69 % des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu une efficacité de 74 % et ont réussi à remporter 67 % des points de service. Pour conclure, en termes de fautes, les vainqueurs ont commis 4 doubles fautes et les joueurs éliminés ont commis 5 doubles fautes.

Le tournoi se poursuivra avec la confrontation de Peschke et Krawietz contre les vainqueurs du match entre Jérémy Chardy Oui Naomi Broady contre Harriet Dart Oui Joe Salisbury.

Le tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au cours de la compétition, un total de 46 couples s’affrontent.