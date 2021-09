Les joueurs de tennis Polasek et Peers arrachent la place en huitièmes de finale à Erlich et Harris

09/06/2021 à 00h15 CEST

slovaque Philippe Polasek, numéro 14 de l’ATP et le joueur de tennis australien Jean pairs, le numéro 25 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de l’US Open en une heure et quarante minutes par 7 (7) -6 (5) et 6-4 au joueur israélien Jonathan Erlich et le joueur sud-africain Lloyd Harris, numéros 65 et 274 de l’ATP. Avec ce résultat, nous continuerons à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de l’US Open, les huitièmes de finale.

La paire perdante ne pouvait à aucun moment casser le service à ses adversaires, tandis que les gagnants, pour leur part, l’ont fait une fois. De même, au premier service Polasek et Peers ont eu 55% d’efficacité, 2 doubles fautes et ont réalisé 75% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 59% d’efficacité, ont commis 2 doubles fautes et ont réussi à gagner 70% des points de service.

Polasek et Peers se retrouveront en huitièmes de finale du championnat avec les joueurs néerlandais Jean-Julien Rojer et Wesley koolhof.

Ce tournoi se déroule à New York entre le 1er et le 11 septembre sur un court en dur en plein air. Lors de cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.