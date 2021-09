Les joueurs de tennis Polasek et Peers remportent les huitièmes de finale de l’US Open

09/07/2021 à 01:00 CEST

joueur de tennis slovaque Philippe Polasek, numéro 14 de l’ATP et l’Australien Jean pairs, numéro 25 de l’ATP s’est imposé en huitièmes de finale de l’US Open en deux heures et une minute par 4-6, 6-3 et 6-4 aux joueurs hollandais Jean-Julien Rojer et Wesley koolhof, numéro 35 de l’ATP et, respectivement, numéro 16 de l’ATP. Avec ce résultat, les joueuses de tennis prennent place pour les quarts de finale de l’US Open.

Pendant le match, Polasek et Peers, les vainqueurs, ont réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, ils ont obtenu 62% du premier service, ils ont commis 5 doubles fautes, réussissant à remporter 72% des points de service. Quant à Rojer et Koolhof, ils ont réussi à casser le service une fois, ont eu un premier service de 64%, ont commis 4 doubles fautes et ont réussi à gagner 65% de leurs points de service.

A l’issue de cette rencontre auront lieu les quarts de finale au cours desquels Polasek et Peers seront mesurés face aux joueurs français Nicolas Mahut et Pierre Hugues Herbert.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et un total de 64 couples s’affrontent. De même, il est célébré entre le 1er et le 11 septembre à New York.