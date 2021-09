Les joueurs de tennis Querrey et Johnson arrachent la place en quarts de finale à Paire et Berankis

09/05/2021

Le 09/06/2021 à 02:45 CEST

joueurs américains Sam querrey et Steve Johnson, le numéro 166 de l’ATP et le numéro 96 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant par 6-3 et 6-4 en une heure et neuf minutes en français Benoit paire et le joueur de tennis lituanien Ricardas Bérankis, numéros 75 et 285 de l’ATP en huitièmes de finale de l’US Open. Après ce résultat, on peut continuer à voir la paire gagnante en quart de finale de l’US Open.

Lors du match Querrey et Johnson, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 2 fois, ont eu une efficacité de 63% au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont réalisé 79% des points de service. Quant à Paire et Berankis, ils n’ont pu à aucun moment casser le service de leurs adversaires, ils ont atteint 62% d’efficacité, commis 3 doubles fautes et remporté 64% de leurs points de service.

Pendant les quarts de finale, nous aurons la confrontation de Querrey et Johnson contre les Roumains Horia Tecau et Kévin Krawietz.

Le tournoi se déroule à New York entre le 1er et le 11 septembre sur un court en dur en plein air. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.