Les joueurs de tennis Ram et Mattek-Sands se qualifient pour les huitièmes de finale à Wimbledon

07/03/2021

Le à 20:45 CEST

joueurs américains bélier Rajeev Oui Bethanie Mattek-Sands, le numéro 12 de l’ATP et le numéro 15 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale à Wimbledon en une heure et vingt et une minutes par 6-3, 3-6 et 6-4 le joueur de tennis américain Nicolas Monroe déjà le joueur tchèque Renata voracova, numéros 87 et 70 de l’ATP. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de Wimbledon, les huitièmes de finale.

Les données recueillies sur le match montrent que Ram et Mattek-Sands, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, obtenu 77% du premier service, commis 2 doubles fautes, remportant 77% des points de service. . Quant à la paire perdante, elle a réussi à casser deux fois le service de ses adversaires, son efficacité était de 69%, elle a commis 7 doubles fautes et a réalisé 60% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, Ram et Mattek-Sands affronteront les vainqueurs du match dans lequel ils affronteront Harriet Dart Oui Joe Salisbury contre Demi Schuurs Oui Wesley koolhof.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) se déroule du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 47 couples participent à cette compétition.