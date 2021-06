Les joueurs de tennis Ram et Melichar prennent la place en quarts de finale aux dépens de Mahut et Garcia

06/05/2021

Le à 20h15 CEST

joueurs américains bélier Rajeev Oui Nicole Mélichar, numéro 8 de l’ATP et numéro 9 de la WTA remportés respectivement en une heure et vingt-quatre minutes par 7 (7) -6 (4) et 6-4 aux français Nicolas Mahut Oui caroline garcia, numéro 6 de l’ATP et numéro 123 de l’ATP respectivement en huitièmes de finale à Roland-Garros. Après ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs de ce match en quarts de finale de Roland-Garros.

La paire perdante a réussi à casser une fois le service de leurs adversaires, tandis que les gagnants, de leur côté, ont réussi à le casser deux fois. De même, Ram et Melichar ont eu une efficacité de 96% au premier service, ont commis 3 doubles fautes et ont réalisé 69% des points de service, tandis que leurs adversaires ont eu un premier service de 98% et une double faute, réussissant à remporter les 65% de service. points.

En quarts de finale, les vainqueurs joueront contre les Russes Elena Vesnina Oui Aslan karatsev.

La célébration du tournoi Paris (Open de France Doubles Mixtes) se déroule du 4 au 10 juin sur terre battue en extérieur. Lors de cette compétition, un total de 16 couples s’affrontent.