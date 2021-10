Les joueurs de tennis Ram et Salisbury obtiennent la place en finale aux dépens de Polasek et de Peers

30/10/2021

Le à 20h30 CEST

Le joueur de tennis américain bélier Rajeev, numéro 4 de l’ATP et le britannique Joe Salisbury, numéro 3 de l’ATP remporté en demi-finale du tournoi ATP 500 de Vienne en une heure et quarante-trois minutes pour 3-6, 7 (7) -6 (2) et 10-7 au joueur slovaque Philippe Polasek, numéro 9 de l’ATP et le joueur de tennis australien Jean pairs, numéro 16 de l’ATP. Après ce résultat, les joueurs de tennis seront en finale du tournoi ATP 500 à Vienne.

La paire perdante a réussi à casser le service de ses adversaires 2 fois, tandis que les gagnants l’ont fait une fois. De même, Ram et Salisbury ont atteint une efficacité de 60% dans le premier service, ont commis une double faute et ont pris 69% des points de service, tandis que leurs rivaux ont atteint une efficacité de 74%, ont commis 2 doubles fautes et ont remporté 68% des points de service.

Le prochain match correspond à la finale du championnat et dans celui-ci Ram et Salisbury affronteront les joueurs colombiens Robert Farah et Juan Sebastian Cabale.

La célébration du tournoi Vienne (ATP Vienne) se déroule du 23 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Au total, 18 couples participent à cette compétition. Parmi eux, 16 au total obtiennent leur place en finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui réussissent à passer la phase de qualification préliminaire et les invités.