Les joueurs de tennis Ram et Salisbury obtiennent la place en finale aux dépens de Querrey et Johnson

09/09/2021

Le à 20h15 CEST

Le joueur américain bélier Rajeev, numéro 7 de l’ATP et joueur de tennis britannique Joe Salisbury, le numéro 6 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en demi-finale de l’US Open par 7 (7) -6 (5) et 6-4 en une heure et vingt-deux minutes aux joueurs américains Sam querrey et Steve Johnson, numéro 166 de l’ATP et, respectivement, numéro 96 de l’ATP. Après ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs lors de la finale de la compétition.

Les statistiques montrent que Ram et Salisbury, les vainqueurs, ont réussi à casser le service à une occasion, au premier service, ils ont eu une efficacité de 70%, ils ont commis 3 doubles fautes et ont obtenu 76% des points de service. Quant à Querrey et Johnson, ils n’ont pas du tout cassé le service, ont atteint 55% d’efficacité, ont commis une double faute et ont remporté 68% des points de service.

En finale, Ram et Salisbury joueront contre les vainqueurs du match entre Philippe Polasek et Jean pairs contre Bruno Soares et Jamie Murray.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et un total de 64 couples y participent. De même, il est célébré entre le 1er et le 11 septembre à New York.