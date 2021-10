Les joueurs de tennis Ram et Salisbury se qualifient pour les demi-finales aux dépens de Mies et Auger-Aliassime

28/10/2021

Le 29/10/2021 à 06h15 CEST

Le joueur américain bélier Rajeev, numéro 4 de l’ATP et le britannique Joe Salisbury, le numéro 3 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en quarts de finale du tournoi ATP 500 de Vienne en une heure et quarante-deux minutes pour 6-3, 6 (7) -7 (9) et 10-6 le joueur de tennis allemand Andreas Mies, numéro 38 de l’ATP et joueur canadien Félix Auger Aliassime, numéro 64 de l’ATP. Avec ce résultat, les joueurs de tennis seront en demi-finale du tournoi ATP 500 de Vienne.

Les données du match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service une fois, tandis que la paire perdante, en revanche, n’a pas réussi à casser le service à ses adversaires. De même, au premier service, Ram et Salisbury ont obtenu 75 % d’efficacité et 78 % des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint 70 % d’efficacité et remporté 73 % des points de service. Enfin, concernant les fautes, les joueurs qualifiés ont commis une double faute et les joueurs éliminés ont commis 2 doubles fautes.

En demi-finale, Ram et Salisbury joueront contre les Slovaques Philippe Polasek et Jean pairs.

La célébration du tournoi Vienne (ATP Vienne) se déroule du 23 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 18 couples sont présentés. Parmi eux, 16 au total obtiennent leur place en finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à gagner lors des tours précédents du tournoi et les joueurs invités.