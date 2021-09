Les joueurs de tennis Ram et Salisbury seront en huitièmes de finale de l’US Open

01/09/2021

Le à 22:00 CEST

Le joueur de tennis américain bélier Rajeev, numéro 7 de l’ATP et le britannique Joe Salisbury, numéro 6 de l’ATP remporté lors de la trentième finale de l’US Open par 6-3 et 6-4 en une heure et vingt-trois minutes au joueur indien Divij Sharan, numéro 81 de l’ATP et le joueur sud-coréen Bientôtwoo kwon, numéro 452 de l’ATP. Avec ce résultat, les joueurs seront en huitièmes de finale de l’US Open.

La paire perdante ne pouvait à aucun moment casser le service de ses adversaires, tandis que les gagnants, de leur côté, l’ont fait deux fois. De plus, Ram et Salisbury ont eu une efficacité de 69% au premier service, ont commis une double faute et ont réalisé 78% des points de service, tandis que leurs rivaux ont eu un premier service de 58% et 5 doubles fautes, réussissant à remporter les 62% de points de services.

Ram et Salisbury se retrouveront en huitièmes de finale du championnat avec les vainqueurs du match qui affrontera John Millman et Thiago Monteiro contre Matt reid et Alex De Minaur.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 64 couples participent à cette compétition.