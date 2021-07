Les joueurs de tennis Rojer et Klepac sont éliminés en quarts de finale de Wimbledon

08/07/2021 à 20h45 CEST

L’anglais Neal Skupski, numéro 18 de l’ATP et le joueur américain Desirae Krawczyk, le numéro 17 de la WTA a remporté les quarts de finale de Wimbledon en une heure et vingt-deux minutes par 7 (8) -6 (6) et 6-2 le joueur de tennis hollandais Jean-Julien Rojer, numéro 27 de l’ATP et le slovène Andreja Klépac, numéro 30 de l’ATP. Suite à ce résultat, nous continuerons à voir les vainqueurs de ce match en demi-finale de Wimbledon.

Pendant le match, Skupski et Krawczyk, les vainqueurs, ont réussi à casser le service 3 fois à leurs rivaux, au premier service ils ont été efficaces à 79%, n’ont commis aucune double faute et ont réalisé 72% des points de service. Quant à la paire perdante, elle a réussi à casser une fois le service de ses adversaires, elle a été efficace à 62%, elle n’a pas commis de double faute et elle a réussi à remporter 64% de ses points de service.

Lors des demi-finales, les vainqueurs joueront contre les Chinois Shuai zhang Oui Jean pairs.

Ce championnat se déroule en Londres entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 46 couples participent à cette compétition.