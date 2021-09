Les joueurs de tennis Rojer et Koolhof se qualifient pour les huitièmes de finale de l’US Open

09/04/2021

Le à 19h30 CEST

joueurs néerlandais Jean-Julien Rojer et Wesley koolhof, le numéro 35 de l’ATP et le numéro 16 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant par 6-3 et 7 (7) -6 (3) en une heure et trente-quatre minutes aux Américains Robert Galloway et Alex Lawson, numéro 108 de l’ATP et numéro 121 de l’ATP respectivement en huitièmes de finale de l’US Open. Après ce résultat, les vainqueurs seront en huitièmes de finale de l’US Open.

Les données du match reflètent que Rojer et Koolhof, les vainqueurs, ont réussi à briser le service de leurs rivaux une fois, ont obtenu 57% au premier service, ont commis 5 doubles fautes et ont pris 76% des points de service. Quant au duo vaincu, ils n’ont jamais réussi à casser le service, leur efficacité était de 59%, ils ont commis 3 doubles fautes et ils ont obtenu 66% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs affronteront les vainqueurs du match entre Philippe Polasek et Jean pairs contre Jonathan Erlich et Lloyd Harris.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Lors de cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.