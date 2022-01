01/05/2022

Le Néo-Zélandais Erin Routliffe, numéro 55 de la WTA et la joueuse canadienne Leylah Annie Fernandez, numéro 74 de la WTA qu’ils ont remporté par 7 (7) -6 (4), 4-6 et 10-7 dans une heure et cinquante et une minutes aux chinois Yi-Fan Xu Oui Zhaoxuan Yang, numéro 37 de la WTA et, numéro 48 de la WTA respectivement en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde. Après ce résultat, les joueuses prennent place pour les quarts de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde.

Les statistiques montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 2 fois, tandis que la paire vaincue l’a réalisé 3 fois. De plus, Routliffe et Fernandez ont obtenu 56% de premier service, réussissant à remporter 61% des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint 56% d’efficacité et remporté 66% des points de service. Enfin, s’agissant des fautes, les joueurs qualifiés ont commis 10 doubles fautes et leurs rivaux en ont commis 4.

En quarts de finale, Routliffe et Fernandez affronteront les Australiens Ponceuses tempête Oui Ashleigh Barty demain jeudi à partir de 1h30 heure espagnole.

La célébration du tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) se déroule du 3 janvier au 9 février sur un court extérieur en dur. Au total, 16 couples participent à cette compétition.