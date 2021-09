Les joueurs de tennis Routliffe et Fernandez se qualifient pour les huitièmes de finale de l’US Open

09/05/2021

Le joueur de tennis néo-zélandais Erin Routliffe, numéro 108 de la WTA et de la Canadian Leylah Annie Fernandez, le numéro 125 de la WTA a rempli les pronostics en remportant les seizièmes de finale de l’US Open en une heure et deux minutes par 6-2 et 6-2 aux joueurs américains Robin Montgomery et Ashlyn Kruger, numéro 321 de la WTA et, respectivement, numéro 459 de la WTA. Avec ce résultat, nous continuerons à voir les vainqueurs de ce match lors des huitièmes de finale de l’US Open.

Les données du match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs rivaux 4 fois, tandis que la paire vaincue, pour sa part, n’a pas réussi à casser le service de ses adversaires. De plus, Routliffe et Fernandez ont eu 89 % d’efficacité au premier service et ont réussi à gagner 72 % des points de service, tandis que leurs adversaires ont eu un premier service de 98 %, réussissant à remporter 52 % des points de service. Enfin, en matière de fautes, les vainqueurs ont commis 3 doubles fautes et leurs adversaires ont commis une double faute.

En huitièmes de finale, Routliffe et Fernandez affronteront les Roumains Monica Niculescu et Elena Gabriela Ruse aujourd’hui dimanche à partir de 17h00, heure espagnole.

Le tournoi se déroule à New York entre le 1er et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 64 couples participent à cette compétition.