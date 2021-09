Les joueurs de tennis Rus et Kuzmova disent au revoir à l’US Open

09/03/2021

Le à 09:15 CEST

Le joueur de tennis américain Sabrina Santamaria, numéro 62 de la WTA et le japonais Miyu kato, numéro 79 de la WTA remporté par 6-4 et 6-4 dans une heure et vingt-deux minutes au joueur néerlandais Arantxa Rus déjà le joueur slovaque Viktoria Kuzmova, numéros 66 et 36 de la WTA lors de la 30e finale de l’US Open. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs de ce match en seizièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service 3 fois à leurs adversaires, ils ont obtenu 76% au premier service, ils n’ont commis aucune double faute et ils ont pris 71% des points au service. Quant à Rus et Kuzmova, ils ont réussi à casser le service à une occasion, leur efficacité était de 76%, ils ont commis une double faute et ils ont réalisé 55% de leurs points de service.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs joueront contre les joueurs australiens Samantha Stosur et Shuai zhang aujourd’hui vendredi à partir de 20h20 heure espagnole.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.