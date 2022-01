Les joueurs de tennis Sanders et Barty se qualifient pour la finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde

01/07/2022 à 09:30 CET

femmes australiennes Ponceuses tempête Oui Ashleigh Barty, le numéro 30 de la WTA et le numéro 102 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en demi-finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde pour 6-1, 2-6 et 10-8 en une heure et sept minutes au joueur indien Sania mirza, numéro 63 de la WTA et l’Ukrainien Nadiia Kichenok, numéro 31 de la WTA. Avec ce résultat, les joueuses de tennis se qualifient pour la finale du tournoi WTA 500 en Adélaïde.

Les données du match montrent que Sanders et Barty, les vainqueurs, ont réussi à briser le service de leurs adversaires à deux reprises, ont eu une efficacité de 75 % au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont obtenu 62 % des points de service. Quant au couple vaincu, ils ont également réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, leur efficacité était de 57%, ils ont commis une double faute et ont réalisé 55% des points de service.

Sanders et Barty se retrouveront en finale du tournoi avec les vainqueurs du match entre Victoria Azarenka Oui Paula Badosa contre Andreja Klepac Oui Darija jurak.

La célébration du tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) se déroule du 3 janvier au 9 février sur un court extérieur en dur. Au total, 16 couples participent au championnat.