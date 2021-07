Les joueurs de tennis Sanders et Dolehide obtiennent une place en demi-finale aux dépens de Chan et Chan

07/07/2021

Le à 18h30 CEST

Le joueur de tennis australien Ponceuses tempête, numéro 59 de la WTA et la joueuse américaine caroline dolehide, numéro 40 de la WTA remporté en une heure et vingt-quatre minutes par 7-5 et 6-2 à Yung-jan chan Oui Hao Ching Chan, numéro 21 de la WTA et numéro 21 de la WTA respectivement en quarts de finale de Wimbledon. Après ce résultat, les joueurs s’assurent la place pour les demi-finales de Wimbledon.

La paire perdante a réussi à briser le service une fois, tandis que les gagnants, quant à eux, l’ont fait 4 fois. De plus, Sanders et Dolehide ont eu une efficacité de 77% au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont réussi à gagner 65% des points de service, tandis que leurs rivaux avaient un premier service de 70% et 3 doubles fautes, réussissant à gagner 53% des points de service.

Lors des demi-finales, Sanders et Dolehide affronteront les vainqueurs du match entre Barbora Krejcikova Oui Katerina siniakova contre Elena Vesnina Oui Veronika Kudermetova.

Le tournoi Double dames de Wimbledon. Elle s’effectue sur l’herbe extérieure et au cours de celle-ci un total de 63 couples sont vus visages. De même, sa célébration a lieu entre le 28 juin et le 11 juillet à Londres.