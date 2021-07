in

07/03/2021

Le à 18:45 CEST

l’australien Ponceuses tempête, numéro 59 de la WTA et la joueuse américaine caroline dolehide, numéro 40 de la WTA qu’ils ont remporté par 6-2 et 6-3 les roumains Monica Niculescu Oui Cristina-Andrée Mitu, numéro 52 de la WTA et, numéro 104 de la WTA respectivement en seizièmes de finale de Wimbledon. Après ce résultat, les vainqueurs seront en huitièmes de finale à Wimbledon.

La paire vaincue a réussi à briser le service de ses adversaires une fois, tandis que les vainqueurs l’ont fait 4 fois. De même, au premier service Sanders et Dolehide avaient une efficacité de 76%, ont commis 3 doubles fautes et réalisé 71% des points de service, tandis que la donnée de leurs adversaires est de 73% d’efficacité, 2 doubles fautes et 53% de points obtenus au service .

Le championnat se poursuivra demain dimanche à partir de 12h00 heure espagnole avec la confrontation de Sanders et Dolehide contre les Roumains Ioana Raluca Olaru Oui Nadiia Kichenok qui aura lieu demain dimanche à partir de 12h00 heure espagnole.

Le tournoi Londres (Double dames de Wimbledon.) se déroule du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 63 couples participent au championnat.