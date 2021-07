Les joueurs de tennis Schuurs et Koolhof disent au revoir à Wimbledon

06/07/2021

Le 07/07/2021 à 03h45 CEST

L’anglais Harriet Dart Oui Joe Salisbury, numéro 215 de la WTA et numéro 11 de l’ATP respectivement remportés par 6-2, 1-6 et 6-4 en deux heures et cinquante et une minutes aux joueurs néerlandais Demi Schuurs Oui Wesley koolhof, numéro 10 de la WTA et, respectivement, numéro 14 de la WTA en seizièmes de finale de Wimbledon. Après ce résultat, on verra les vainqueurs du match lors de la prochaine phase de Wimbledon, les huitièmes de finale.

Les données recueillies sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service 3 fois à leurs rivaux, tandis que la paire vaincue, de son côté, l’a également réussi 3 fois. De même, au premier service, Dart et Salisbury ont obtenu 62% d’efficacité et 58% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 73% d’efficacité et ont réussi à remporter 62% des points de service. Enfin, dans la section des pénalités, les joueurs classés ont commis 2 doubles fautes et leurs adversaires en ont commis 3.

En huitièmes de finale, les vainqueurs rencontreront les Américains bélier Rajeev Oui Bethanie Mattek-Sands.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) font face à un total de 46 couples. De même, il se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.