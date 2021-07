Les joueurs de tennis Sharan et Murray Sharan disent au revoir à Wimbledon

07/03/2021

Le 07/04/2021 à 06:00 CEST

le croate Darija jurak, numéro 18 de la WTA et joueuse de tennis sud-africaine Corbeau klaasen, le numéro 23 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale à Wimbledon en deux heures et dix minutes par 3-6, 7 (7) -6 (1) et 6-3 au joueur indien Divij Sharan déjà les britanniques Samantha Murray Sharan, numéros 76 et 185 de l’ATP. Avec ce résultat, les joueurs parviennent à se qualifier pour les huitièmes de finale à Wimbledon.

La paire perdante a réussi à casser le service 2 fois à ses adversaires, tandis que les gagnants l’ont réussi 3 fois. De même, Jurak et Klaasen ont réalisé 89% au premier service, 5 doubles fautes et réalisé 69% des points d’entretien, alors que l’efficacité de leurs rivaux était de 91%, ils ont réalisé 7 doubles fautes et obtenu 59 % des points d’entretien.

Lors des huitièmes de finale, Jurak et Klaasen affronteront les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront Ben Mclachlan Oui Ena Shibahara contre Olivier Marach Oui Lyudmyla Kichenok.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) se déroule du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 47 couples s’affrontent.