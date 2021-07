Les joueurs de tennis Skupski et Krawczyk passent à la phase suivante de Wimbledon après avoir gagné en seizièmes de finale

07/03/2021

Le 04/07/21 à 06:15 CEST

Le joueur de tennis britannique Neal Skupski, numéro 18 de l’ATP et le joueur de tennis américain Desirae Krawczyk, numéro 17 de la WTA remporté en une heure et trente et une minutes par 6-3 et 7 (9) -6 (7) à l’américain Asie Mahomet, numéro 36 de la WTA et la joueuse britannique Luc Bambridge, numéro 67 de la WTA en seizièmes de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, on verra les vainqueurs du match lors de la prochaine phase de Wimbledon, les huitièmes de finale.

Les statistiques du match indiquent que Skupski et Krawczyk, les vainqueurs, ont réussi à briser le service de leurs adversaires une fois, tandis que la paire perdante, pour sa part, n’a pas réussi à briser le service de ses adversaires. De plus, Skupski et Krawczyk ont ​​été efficaces à 71% au premier service et ont réussi à remporter 75% des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint 65% d’efficacité et ont remporté 69% des points de service. Enfin, en ce qui concerne les fautes, les joueurs classés ont commis 3 doubles fautes et les joueurs de la paire vaincu en ont commis 3.

Le tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 47 couples s’affrontent.