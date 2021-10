Les joueurs de tennis Smith et Saville se qualifient pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg

27/10/2021 à 14h00 CEST

joueurs australiens John-Patrick Smith et Luc saville, numéro 72 de l’ATP et numéro 27 de l’ATP respectivement remportés par 6-4 et 7-5 en une heure et vingt-trois minutes aux Britanniques Ken Skupski et Dominique Inglot, numéro 54 de l’ATP et, numéro 63 de l’ATP respectivement en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase du tournoi ATP 250 en Saint-Pétersbourg, les quarts de finale.

La paire vaincue a réussi à briser le service de ses adversaires une fois, tandis que les vainqueurs l’ont fait 3 fois. De plus, Smith et Saville ont atteint une efficacité de 58% au premier service, n’ont commis aucune double faute et ont pris 72% des points de service, tandis que l’efficacité de leurs rivaux était de 65%, ils ont commis 5 doubles fautes et ont réalisé 63% des points de service.

Lors des quarts de finale, Smith et Saville affronteront les joueurs brésiliens Bruno Soares et Jamie Murray.

Dans le tournoi Saint-Pétersbourg (ATP Saint-Pétersbourg) 16 couples se font face. De même, il se déroule entre le 24 et le 31 octobre sur un court en dur sous abri.