Les joueurs de tennis Soares et Murray arrachent la place en quarts de finale à Koepfer et Ruusuvuori

09/06/2021

Le à 20h30 CEST

le brésilien Bruno Soares, numéro 11 de l’ATP et le joueur britannique Jamie Murray, le numéro 22 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de l’US Open par 7 (8) -6 (6), 6 (4) -7 (7) et 6-1 en deux heures et vingt-cinq minutes au joueur de tennis allemand Dominik Koepfer, numéro 142 de l’ATP et joueur de tennis finlandais Emil ruusuvuori, numéro 252 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs de ce match lors des quarts de finale de l’US Open.

Les statistiques montrent que Soares et Murray, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, ont eu 65% d’efficacité au premier service, ont commis 5 doubles fautes et ont réussi à remporter 73% de leurs points de service. Quant à la paire vaincue, elle a réussi à casser le service une fois, a atteint 62% d’efficacité, a commis 10 doubles fautes et a remporté 61% des points de service.

Lors des quarts de finale, les vainqueurs joueront contre les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront. Aisam qureshi et Jonny Omara contre Marcel granollers et Horacio Zeballos.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Lors de cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.