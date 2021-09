Les joueurs de tennis Soares et Murray se qualifient pour la finale aux dépens de Polasek et Peers

09/09/2021

Le joueur de tennis brésilien Bruno Soares, numéro 11 de l’ATP et le britannique Jamie Murray, numéro 22 de l’ATP remporté en demi-finale de l’US Open en une heure et quarante-trois minutes par 6-3, 3-6 et 6-4 au joueur slovaque Philippe Polasek, numéro 14 de l’ATP et l’Australien Jean pairs, numéro 25 de l’ATP. Avec ce résultat, on verra les vainqueurs du match dans la prochaine phase de l’US Open, la finale.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service à leurs rivaux 3 fois, au premier service ils ont eu une efficacité de 70%, ils ont commis une double faute et ils ont réalisé 65% des points de service. Quant à Polasek et Peers, ils ont réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, leur efficacité était de 72%, ils ont fait 5 doubles fautes et ont obtenu 71% de leurs points de service.

En finale, Soares et Murray affronteront les joueurs américains bélier Rajeev et Joe Salisbury demain vendredi à partir de 18h00 heure espagnole.

Ce tournoi se déroule à New York du 1er au 11 septembre sur court extérieur en dur. Au total, 64 couples participent au championnat.