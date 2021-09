Les joueurs de tennis Tecau et Krawietz obtiennent leur place en huitièmes de finale de l’US Open

09/04/2021 à 21h30 CEST

Le joueur roumain Horia Tecau, numéro 18 de l’ATP et joueur de tennis allemand Kévin Krawietz, le numéro 13 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale de l’US Open en deux heures et quatre minutes par 7 (14) -6 (12) et 7 (7) -6 (4) danois Frederik Nielsen, numéro 94 de l’ATP et le joueur canadien Vasek Popisil, numéro 174 de l’ATP. Après ce résultat, les vainqueurs seront en huitièmes de finale de l’US Open.

La paire vaincue n’a à aucun moment réussi à casser le service, tandis que les vainqueurs, pour leur part, n’ont pas non plus réussi à casser le service à leurs rivaux. De plus, Tecau et Krawietz ont eu 65% d’efficacité au premier service, ont commis 4 doubles fautes et ont obtenu 73% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 68% d’efficacité, ont commis 6 doubles fautes et ont réussi à remporter les 63% de points de service. .

En huitièmes de finale, Tecau et Krawietz affronteront les Mexicains Santiago González et Andres Molteni.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court extérieur en dur et au cours de celui-ci, un total de 64 couples s’affrontent. De même, elle est célébrée du 1er au 11 septembre à New York.