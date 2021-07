Les joueurs de tennis Ward et Parker sont éliminés lors de la 30e finale de Wimbledon

01/07/2021 à 21h30 CEST

L’anglais Dominique Inglot Oui Luc Bambridge, le numéro 61 de l’ATP et le numéro 67 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant dans la trente-deuxième finale de Wimbledon en une heure et vingt-quatre minutes par 7 (8) -6 (6) et 6-4 joueurs britanniques quartier James Oui Stuart Parker. Avec ce résultat, le couple parvient à se qualifier pour les seizièmes de finale à Wimbledon.

Les données recueillies sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires à une occasion, tandis que la paire perdante n’a pas réussi à casser le service de leurs adversaires. De plus, Inglot et Bambridge ont réalisé 54% au premier service et 80% des points ont été réalisés au service, alors que la donnée de leurs adversaires est de 66% d’efficacité et 70% de points obtenus au service. Pour conclure, en termes de fautes, les joueurs qualifiés ont commis 4 doubles fautes et les joueurs de la paire défaite en ont commis 2.

Lors des huitièmes de finale, nous aurons la confrontation d’Inglot et de Bambridge contre les vainqueurs du match dans lequel ils affronteront Jean pairs Oui Jordan Thompson contre Luc saville Oui Max purcell.

Le tournoi Wimbledon Double Masc. Il se déroule sur du gazon extérieur et au cours de celui-ci un total de 64 couples s’affrontent. De même, il est célébré entre le 28 juin et le 11 juillet à Londres.