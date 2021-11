Les joueurs de Tottenham devraient avoir «honte» après le limogeage de Nuno Espirito Santo alors que Daniel Levy a exhorté à poursuivre Antonio Conte

On a dit aux joueurs de Tottenham qu’ils devraient avoir « honte » d’eux-mêmes après le limogeage de Nuno Espirito Santo.

Les Spurs ont pris la décision de supprimer Nuno lundi après seulement 10 matchs de Premier League, à la suite d’une défaite 3-0 à domicile contre Manchester United.

Nuno n’a pas duré longtemps en tant que manager des Spurs et la chasse est maintenant ouverte pour son remplaçant

Les fans ont hué l’équipe hors du terrain alors que les frustrations débordaient après une autre démonstration décevante samedi.

Les Spurs ont été ternes sur le terrain et Alex Crook de talkSPORT a rapporté dimanche que les joueurs n’avaient pas apprécié son régime d’entraînement et n’avaient pas réchauffé l’entraîneur portugais.

Réagissant à la nouvelle, les anciennes stars de la Premier League Trevor Sinclair et Jamie O’Hara ont déclaré que les joueurs devraient se regarder.

Sinclair a déclaré : « Il est très malchanceux. Cinq victoires, cinq défaites. 10 matchs pour être dans le boulot, je pense que les joueurs devraient être gênés par ce qu’ils lui ont donné.

« Vous avez des joueurs qui sont venus comme [Cristian] Romero, il a beaucoup à dire [Pablo] Fornals sur le terrain, mais la capacité dont ils ont fait preuve et leur désir de gagner des matchs de football pour Tottenham, je n’ai pas vu ça.

On a dit aux joueurs de Tottenham qu’ils devraient être gênés de leurs performances sous Nuno

« Ce n’est pas seulement un homme qui perd son emploi, c’est pourquoi je déteste parler du fait que des managers perdent leur emploi.

« C’est un groupe d’hommes qui se sont engagés et ont donné cet engagement à Nuno. Ils ont probablement tous déménagé de chez eux et de leurs familles et ont tous été licenciés ce matin.

« Je pense que c’est absolument honteux de la part de Tottenham. »

L’ancien milieu de terrain de Tottenham O’Hara a ajouté : « Les joueurs devraient avoir honte d’eux-mêmes. En fin de compte, en tant que manager, vous comptez sur 11 autres gars pour aller là-bas et faire une performance pour vous.

« Ils ne l’ont pas fait pour lui. Ils n’ont pas été assez bons. Que vous l’aimiez ou pas ou que vous n’aimiez pas son entraînement, en tant que joueur, vous allez là-bas et vous donnez tout sur le terrain de football.

« Les joueurs des Spurs ne l’ont pas fait et c’est inacceptable. »

Conte est dans le cadre pour remplacer Nuno

L’attention se tournera maintenant vers qui pourrait remplacer Nuno, le club étant confiant de nommer Antonio Conte.

On pense que l’Italien est leur principale cible, le manager de Brighton Graham Potter et l’ancien patron de la Roma Paulo Fonseca étant également liés au poste désormais vacant.

O’Hara a ajouté : « J’adorerais absolument Graham Potter, mais cela n’arrivera pas. Il dirige le navire à Brighton, il dirige tout là-bas.

« Il a son équipe comme ils le veulent et je vous dis maintenant, oubliez Graham Potter. Ça n’arrive pas.

«Je pense que vous pourriez éventuellement aller avec Fonseca et peut-être le séduire à nouveau. Je sais qu’ils ont déjà discuté.

« Personnellement, j’essaierais d’obtenir Antonio Conte. Vous devez l’avoir parce qu’il est si bon.