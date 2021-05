Les joueurs de Tottenham excités par la perspective d’un choc Mauricio Pochettino reviennent avec des pourparlers en cours, mais c’est “ fade menant fade ”, dit Simon Jordan

Tottenham serait enfermé dans des discussions avec Mauricio Pochettino au sujet d’un retour sensationnel au club – mais Simon Jordan est loin d’être convaincu de la nomination potentielle.

L’Athletic affirme que le patron du Paris Saint-Germain a déjà montré sa volonté de retourner aux Spurs – à peine 18 mois après avoir été impitoyablement limogé par le président Daniel Levy.

Pochettino avait un pourcentage de victoire de 55% lors de son premier passage à Tottenham

Pochettino aurait eu du mal à s’installer dans la capitale française, bien que ce sera un accord “ très difficile ” pour les Spurs à conclure, selon le même média.

Et l’ancien propriétaire de Crystal Palace estime que la partie nord de Londres devrait éviter de prendre un rendez-vous sentimental pour remplacer Jose Mourinho.

“C’est le fade qui mène le fade, j’ai peur”, a déclaré Jordan à talkSPORT. «Daniel Levy revient à quelqu’un qui est parti pour de bonnes raisons et rien n’a changé.

«Je suis surpris de cela. Et je suis également surpris que Pochettino accepte un emploi au PSG – il ne peut pas y rester.

«Nous avons pris environ [Thomas] Tuchel franchit la porte [at Chelsea] il l’a coupé. Un gars quitte le PSG et entre à Chelsea et les berce dans une finale de la Ligue des champions et une finale de la FA Cup.

«Un autre gars va dans l’autre sens et ne le fait pas. C’est aussi simple que ça. C’est le fade qui mène le fade. Il est très rare que vous retourniez quelque part et que cela fonctionne. »

talkSPORT

Jordan pense que Pochettino a été une déception au PSG jusqu’à présent

L’Argentin a subi un sort mitigé au PSG à ce jour, remportant la Super Coupe de France et la Coupe de France, tout en atteignant également les demi-finales de la Ligue des champions.

Cependant, il n’a pas réussi à décrocher un titre national, ce qui n’est que la deuxième fois en neuf saisons que les géants français n’ont pas remporté la Ligue 1.

Il a ajouté: «Il n’a rien gagné aux Spurs et il n’a rien gagné d’important depuis qu’il est parti en France.

«Le fait est qu’il avait une équipe de Tottenham dans son faste, le meilleur groupe de joueurs qu’ils aient eu ces 15/20 dernières années et vous avez quand même réussi à voler les défaites aux mâchoires de la victoire en demi-finale et en finale. .

«Et même en championnat – en ce qui concerne Leicester – ils avaient une meilleure équipe et ils ne pouvaient toujours pas remporter le titre.

«Je pense que Daniel est bas sur celui-ci. Je pense que Tottenham a évolué et doit aller dans une direction différente.

Les responsables du club du PSG recherchent déjà un remplaçant potentiel pour Pochettino, selon des informations en Italie.

Fait intéressant, l’Athletic note également que les joueurs de Tottenham sont enthousiasmés par la perspective du retour de leur ancien patron populaire.

Levy et Pochettino seraient restés en bons termes depuis le départ de ce dernier en novembre 2019, ce qui pourrait ouvrir la voie à un retour de choc.

Pendant ce temps, le club a libéré Danny Rose et le gardien de but Paulo Gazzaniga maintenant que leurs deux contrats ont expiré.