Les stars de Tottenham Hotspur » n’apprécient pas » le régime d’entraînement de Nuno Espirito Santo et ne se sont pas réchauffées à son personnage, ont dit talkSPORT.

Le patron des Spurs est dans les cordes dans le nord de Londres après seulement 17 matchs en charge, n’en remportant que huit.

Nuno est en grande difficulté à Tottenham

Une performance épouvantable lors de la défaite 3-0 contre Manchester United a été la goutte d’eau pour de nombreux fans.

Les supporters ont hué sa décision de remplacer Lucas Moura dans la défaite, et leur jeu de construction fastidieux a également provoqué la colère.

En fin de compte, les Spurs n’ont pas eu un seul tir cadré malgré la part du lion de possession dans une autre mauvaise performance qui manquait de créativité.

Ancienne star de la Premier League et fan de Tottenham, Darren Ambrose a été choqué par l’affichage et, en particulier, celui de Harry Kane.

Retirer Lucas a été décevant pour les fans des Spurs qui aiment ses niveaux d’effort

Il a déclaré au Bootroom de Darren Bent : « C’était un vrai foutoir. C’était juste embarrassant. Je veux dire, j’ai regardé les statistiques contre West Ham et les statistiques contre Manchester United et elles n’offraient absolument rien.

« Personne ne semblait intéressé. En fait, Lucas Moura avait l’air intéressé mais il s’est fait traîner, donc je ne sais pas ce qui se passe.

« Et Harry Kane, que se passe-t-il avec lui en ce moment ? Je veux dire, nous l’avons tous dit, et je pense que Tottenham aurait dû encaisser à l’époque, ils auraient dû prendre l’argent et reconstruire l’équipe.

«Je regarde Harry Kane, je le regardais de près et il tombe si profondément. Cristian Romero était plus une menace offensive que Harry Kane hier et c’est un défenseur central.

Romero avait un but refusé contre Manchester United

« Est-ce que cela montre qu’il n’aime pas ce que fait le manager et qu’il ne fait que jouer à son propre jeu ? »

Le journaliste de talkSPORT Crook a ajouté: «Je ne pense pas qu’il soit le seul.

« D’après ce que l’on m’a dit, les joueurs n’apprécient pas particulièrement le régime d’entraînement de Nuno, ils ne sont pas particulièrement chaleureux envers lui en tant que personne.

« Il suivait Jose Mourinho et nous savons que Jose Mourinho avait un gros ego. D’après ce qu’on m’a dit, Nuno peut probablement aussi entrer dans cette catégorie, et leurs performances ont également été épouvantables. Même dans les matchs qu’ils ont remportés cette saison, ils n’ont pas été convaincants.

«Ils sont dans les places de relégation en termes de création d’occasions, de buts attendus, de tirs au but.

«Vous avez raison de souligner Harry Kane parce que nous étions à l’antenne dimanche dernier et nous avons été très critiques envers Paul Pogba et son manque d’effort et son attitude à son arrivée. Si vous voulez faire ces critiques à l’encontre de Paul Pogba, vous devez également en faire au capitaine anglais car il a l’air désintéressé.

Kane n’a réussi qu’un seul but en Premier League cette saison

« Il était désespéré d’aller à Manchester City et il a le look de quelqu’un qui préférerait être n’importe où sauf au nord de Londres en ce moment. »

Il a poursuivi: «Peut-être que Daniel Levy se rendra compte en janvier qu’il est préférable pour toutes les personnes concernées de simplement encaisser.

« Ils n’obtiendront probablement pas l’argent qu’ils ont pu avoir cet été, mais ils utiliseront cet argent pour réinvestir dans l’équipe parce que c’est une équipe terrible. Tu prends Kane et [Heung-Min] Fils hors de lui, et peut-être Lucas Moura, et ils sont une équipe de la moitié inférieure. »

Crook ne pense pas que le limogeage soit la panacée pour les Spurs.

Il a ajouté : « Je ne pense pas que vous puissiez agiter une baguette magique si vous êtes Daniel Levy. Je ne pense pas que la suppression de Nuno aura nécessairement un effet édifiant massif, car il n’était pas le premier choix de toute façon, il n’était pas le choix du directeur sportif.

« Ils voulaient Conté. Je pense qu’ils veulent toujours Antonio Conte, mais je serais surpris que cela se produise.