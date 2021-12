Les joueurs de Warzone rencontrent des plantages et gèlent le premier jour du lancement

Pour les propriétaires de Call of Duty: Vanguard qui se précipitent pour essayer le nouveau Zone de guerre carte aujourd’hui, les premières impressions de Caldera n’ont peut-être pas été aussi positives qu’ils l’avaient espéré. Ceci est en grande partie dû au fait que la nouvelle carte de Warzone est en proie à des rapports de s’écraser et geler, sur plusieurs plateformes.

Bien qu’il n’affecte pas 100% des joueurs, ce problème semble être suffisamment important pour justifier une frustration massive d’une partie de la base de joueurs, certains tirant leurs expériences sur Reddit et Discords du jeu.

Cela vaut la peine de s’assurer que le problème n’est pas causé de votre côté. Vous pouvez le faire en vérifiant que le jeu est entièrement mis à jour et en vérifiant l’intégrité de vos fichiers de jeu. Cependant, cela semble provenir en grande partie de la nouvelle carte elle-même – et non des configurations des joueurs.

Ce n’est pas tout ! Avec le lancement de Caldera, des bugs tels que les ennemis invisibles et les textures glitchs ont également fait leur retour. La vidéo ci-dessous montre un combo wombo des deux se produisant en même temps – quelle chance !

En vérifiant la carte Trello de Raven Software, le principal centre de communication du développeur en ce qui concerne les corrections de bogues et les mises à jour à venir, il a clairement indiqué qu’il examinait le problème. Cependant, avec une autre vague de joueurs entrant dans Warzone plus tard dans la journée une fois l’accès anticipé de Vanguard terminé, cela soulève la question de savoir à quelle vitesse l’équipe peut corriger les plus gros bugs.

Récemment, Raven Software a licencié douze de son équipe d’assurance qualité qui travaillaient sur Warzone. En réponse, de nombreux membres du personnel d’Activision Blizzard ont organisé un débrayage en signe de protestation. Tout cela justifie la question : pourquoi licencier les employés de l’assurance qualité quelques jours seulement avant un lancement massif ? Ce n’est certainement pas beau.