Les joueurs de Washington Jonathan Allen et Daron Payne se battent en marge lors d’un match contre des cowboys

Deux joueurs de ligne défensive de l’équipe de football de Washington – Jonathan Allen et Daron Payne – se sont battus lors du match contre les Cowboys de Dallas dimanche soir. Les caméras NBC ont repéré Allen et Payne en train de se battre sur la touche alors que l’équipe perdait face à leurs rivaux de division. Payne semblait avoir collé ses doigts au visage d’Allen alors que les deux se disputaient. Cela a conduit Allen à donner un coup de poing à Payne avant que les deux ne soient séparés par des coéquipiers et le personnel. Washington allait perdre le match 56-14.

Après le match, Payne a parlé aux journalistes de l’incident. « Juste un petit désaccord fraternel; peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment, mais c’est arrivé », a déclaré Payne, selon ESPN. Payne n’a pas révélé ce qui a favorisé l’argument et a déclaré que tout allait bien entre eux maintenant. Il a demandé : « Vous avez des frères ? Vous vous battez tous, n’est-ce pas ? S— arrive.

Jonathan Allen et Daron Payne, anciens coéquipiers de l’Alabama et actuels de la WFT : pic.twitter.com/N6wm6KlJ03 – Adam Schefter (@AdamSchefter) 27 décembre 2021

Allen a également minimisé le combat. « Je ne pense pas qu’il faille un spécialiste des fusées », a déclaré Allen. « Si vous regardez comment ce match s’est déroulé, les émotions sont fortes, les choses sont fortes, les choses arrivent. » Allen et Payne se connaissent très bien car ils ont tous deux joué ensemble à l’Université de l’Alabama. Washington a repêché Allen au premier tour en 2017. L’équipe a ensuite repêché Payne au premier tour en 2018.

« J’ai parlé avec eux, et en ce qui me concerne, c’est là que ça va rester », a déclaré l’entraîneur-chef de Washington, Ron Rivera. « Ce que mes joueurs me disent n’est l’affaire de personne. » Washington a perdu les trois derniers matchs et a plusieurs joueurs sur la liste de réserve/COVID-19. L’équipe a également joué le match pendant une courte semaine alors qu’elle affrontait les Eagles de Philadelphie mardi. Il est clair que Washington est frustré par la façon dont les choses se passent alors que l’équipe cherche à atteindre les séries éliminatoires.

« Eh bien, plus que toute autre chose, il nous reste des matchs à jouer, et nous allons les jouer pour gagner, a déclaré Rivera lorsqu’on lui a demandé quel était son message à l’équipe après la défaite, selon Washington Football Wire. « C’est comme ça. Je leur ai dit, j’ai dit : ‘Si vous jouez à ce jeu assez longtemps, vous allez être battu comme ça. Ça arrive. Comment vous y réagissez, comment vous rebondissez, comment vous jouez, cela en dit plus sur qui vous êtes qu’autre chose. »